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НовостиПроисшествия31 мая 2023 6:15

В Воронеже будут судить мастера за смерть бетонщика на стройплощадке

Мужчина погиб, упав в шахту лифта
Ярослав ИВАНОВ
фото voronezh.sledcom.ru

фото voronezh.sledcom.ru

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 39-летнего мастера стройкомпании. Его обвиняют в смерти по неосторожности из-за нарушения требований охраны труда.

Инцидент произошел в июле 2022 года на стройплощадке на проспекте Патриотов. Погиб бетонщик организации, упав в шахту лифта. Следователи считают, что это произошло из-за ненадлежащего исполнения мастером возложенных на него служебных обязанностей по технике безопасности.

- На предварительном следствии обвиняемый вину не признал. Однако следователи СК собрали достаточную доказательственную базу, позволившую изобличить обвиняемого в совершении указанного преступления, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Юрий Йовдий.