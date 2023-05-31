Строительством полигонов ТКО в Воронежской области займется концессионер

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области на базе государственного предприятия "Облкоммунсервис" создано отдельное юридическое лицо, которое займется строительством по концессии полигонов ТКО. Сейчас компания занимается комплектованием штата и готовится к работе.

- Три полигона ТКО уже имеют разрешительную проектную документацию – в Боброве, Поворино и Россоши. Еще четыре полигона находятся в стадии проектирования. Это Аннинский, Верхнемамонский, Новохоперский и Подгоренский, - рассказал руководитель департамента ЖКХ Максим Зацепин.

По словам чиновника, на сегодня уже в стадии строительства находится новый Калачеевский полигон. По проекту, его сдают в августе этого года. Объект оборудуется полностью за региональные средства.