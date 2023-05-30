В Воронеже мужчина, провожавший дочку на поезд, не дал вору вырвать у себя сумку

Автоинспекторы быстро задержали вора-неудачника. Фото: из архива «КП»

26 мая около полуночи за помощью к автоинспекторам, дежурившим у вокзала Воронеж-1, обратился за помощью 47-летний житель Семилукского района. Мужчина рассказал, что провожал дочь на поезд. В это время к нему подбежал незнакомец азиатской внешности и попытался вырвать сумку. Однако сделать это у него не получилось. Хозяин сумки крепко держал ее. И не зря. В сумке лежали более 50 тысяч рублей.

Вор-неудачник убежал. Однако автоинспекторы задержали его через несколько минут после того, как узнали о попытке ограбления. Преступником оказался 38-летний воронежец. В отделе полиции он признался в нападении на мужчину.

- Возбуждено уголовное дело по статье, карающей за попытку грабежа. Задержанный воронежец может получить до четырех лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.