Под Воронежем будут судить водителя-наркомана, сбившего насмерть 82-летнюю женщину

За смертельное ДТП водителю мусоровоза грозит большой срок. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Дошло до суда уголовное дело 41-летнего водителя-наркомана. Он будет отвечать за смертельное ДТП по части 4 статьи 264 УК РФ.

По данным следствия, в марте 2023 года в Рамони на улице Ильинского мужчина ехал на мусоровозе «МК-4554-08» и, будучи под воздействием наркотиков, не посмотрел в зеркало и сдал назад. Прямо туда, где в это время шла 82-летняя пенсионерка. Пожилая женщина не успела убежать и погибла.

Водителю-наркоману грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Дело будут рассматривать в Рамонском районном суде.