В Воронеже смягчили приговор американцу, ударившему ногой полицейского

Американец поздновато раскаялся. Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу гражданина США, бывшему морскому пехотинцу Роберта Гилмана на вынесенный ему приговор. Напомним, за удар ногой полицейского его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.

17 января 2022 года Гилман ехал, будучи сильно пьяным, в поезде Сухум-Москва. На поведение пассажира пожаловались люди, которые вынуждены были находиться рядом. Приехали полицейские. Но бывший морпех и тогда не угомонился и несколько раз ударил ногой старшего лейтенанта Сергея Стрельникова.

Видимо, в суде учли, что старший лейтенант не стал так уж сильно настаивать на жестком сроке для своего обидчика. Сам Гилман утверждал, что из-за большого количества выпитого не осознавал своих действий. А так он якобы отлично относится к России и даже не прочь стать ее гражданином. В итоге раскаявшемуся американцу скостили год срока. Теперь он отсидит в колонии общего режима 3,5 года.