В Воронеже возобновила работу котельная, из-за остановки которой лишились горячей воды более 7 тысяч человек

Горячую воду должны были уже вернуть. Фото: из архива «КП»

Временно разрешилась ситуация с пропажей горячей воды в 24 домах Ленинского района (ранее сообщали о 21-м). Напомним, там из-за банкротства ООО «Теплодар» остановили подачу теплоносителя от котельной на улице 121-й Стрелковой дивизии, 11, обслуживаемой этой организацией.

В прокуратуре Воронежа рассказали, что горячей воды в итоге лишились более 7 тысяч человек. На данный момент котельная снова заработала. Но неясно, надолго ли. Не исключено, что котельную передадут на баланс «Воронежтеплосети».

В надзорном ведомстве также сообщили, что за исправной подачей теплоносителя в дома должен был проследить конкурсный управляющий банкротящейся организации. Судя по всему, после общения с ним котельную вновь запустили. Пока неясно только, кто за такое самоуправство ответит. И ответит ли…