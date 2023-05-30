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НовостиПроисшествия30 мая 2023 15:44

В Воронеже «КамАЗ» сбил курьера-велосипедиста

Молодого человека увезли в больницу [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Велосипед после аварии.

Велосипед после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 30 мая, около 11.30 у дома № 133а на Ленинском проспекте случилось ДТП. Курьер одной из воронежской компаний, ехавший на велосипеде по дороге, был сбит «КамАЗом». Случилось это не на переходе, но в зоне его видимости.

«КамАЗ» после ДТП перегородил одну из полос дороги.

«КамАЗ» после ДТП перегородил одну из полос дороги.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Велосипедист получил травмы, но остался жив. На скорой его отвезли в больницу. Личность курьера установили – это 22-летний воронежец.

ДТП случилось рядом с «зеброй».

ДТП случилось рядом с «зеброй».

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии. Пока неясно, кто в ней виноват – велосипедист, ехавший в неположенном месте, или 46-летний шофер «КамАЗа», житель Липецкой области, не сумевший избежать столкновения. Кстати, водитель грузовика в ДТП серьезных травм не получил.