В Воронеже «КамАЗ» сбил курьера-велосипедиста

Велосипед после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 30 мая, около 11.30 у дома № 133а на Ленинском проспекте случилось ДТП. Курьер одной из воронежской компаний, ехавший на велосипеде по дороге, был сбит «КамАЗом». Случилось это не на переходе, но в зоне его видимости.

«КамАЗ» после ДТП перегородил одну из полос дороги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Велосипедист получил травмы, но остался жив. На скорой его отвезли в больницу. Личность курьера установили – это 22-летний воронежец.

ДТП случилось рядом с «зеброй». Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии. Пока неясно, кто в ней виноват – велосипедист, ехавший в неположенном месте, или 46-летний шофер «КамАЗа», житель Липецкой области, не сумевший избежать столкновения. Кстати, водитель грузовика в ДТП серьезных травм не получил.