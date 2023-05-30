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НовостиОбщество30 мая 2023 15:15

В городе Лиски Воронежской области проведут капремонт стадиона «Дружба»

На нем уставят новые трибуны, ворота и электронное табло
Юрий КОЗЛОВ
Пока стадион «Дружба» в Лисках выглядит так.

Пока стадион «Дружба» в Лисках выглядит так.

Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Стадион «Дружба» с искусственным футбольным полем, располагающийся в западной части Лисок, в микрорайоне Интернат, начали капитально ремонтировать. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. На этом стадионе проводят футбольные тренировки и соревнования, включая первенство Лискинского района, открытый детский турнир памяти тренера-преподавателя Леонида Ковалева.

Во время капремонта на поле заменят основание и искусственное покрытие. Кроме того, установят новые ворота и трибуны, электронное табло, сделают современные ограждение и освещение. Отремонтируют и административное здание, где находятся тренерская, раздевалка, душевые и туалеты. Также закольцуют и заасфальтируют дорогу, ведущую к стадиону, проложат бордюры и тротуар, сделают парковочную площадку у входа и проведут озеленение.

Капитальный ремонт планируют закончить до 15 ноября.