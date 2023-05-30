Губернатор и облдума выбрали 40 членов новой Общественной палаты Воронежской области

Судя по всему, Наталия Хван останется председателем региональной Общественной палаты на новый срок. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Стали известны 40 членов обновленной Общественной палаты Воронежской области. Их утвердил своим указом губернатор Александр Гусев. Также определились с кандидатурами и в региональной Думе.

В частности, по списку губернатора в состав палаты вошли такие известные в регионе люди как Наталия Хван (по представлению Воронежского областного отделения «Российского детского фонда»), Валерий Черников (от ВРО ООО инвалидов «Новые возможности»), главный редактор АО «Студия «Губерния» Зоя Грязева (от Воронежского регионального отделения «Союза журналистов России»), Елена Дронова (от регионального отделения «Российского Красного Креста»), Владимир Михайленко (от организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»).

От облдумы можно выделить среди новых членов палаты Светлану Деркачеву (по представлению Благотворительного фонда помощи сиротам, малоимущим и инвалидам «Милосердие»), Наталью Коржову (от АНО «Центр содействия профилактике социально значимых заболеваний «Ты не один»), Сергея Хаустова (от ВРОО молодых матерей).

Напомним, региональная Общественная палата формируется следующим образом: по 20 кандидатур утверждает губернатор и облдума. А остальные 20 представителей общественных организацией уже выбирают уважаемые люди, выбранные главой областного правительства и региональным парламентом.

Окончательно новый состав региональной Общественной палаты, который будет работать до 2026 года, должен быть известен к концу июня. Напомним, председателем ее с 2020-го является Наталия Хван.