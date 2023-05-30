В Воронеже на месте снесенного катка «Северное сияние» может появиться центр по киберспорту

Катка на месте бывшего «Северного сияния», видимо, уже больше не будет. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В Коминтерновском районе, недалеко от академии искусств, вместо снесенного в ноябре 2022 года катка «Северное сияние» решили открыть центр по киберспорту. Об этом сообщили на заседании мэра Воронежа Вадима Кстенина с его замами и главами районных управ.

В Центре киберспорта планируют проводить соревнования по виртуальным играм, там будут готовить тренеров и спортсменов по электронным баталиям. Впрочем, поставят задачу создать там условия и для создания традиционными видами спорта. Какими конкретно, не сообщают.

Ранее планы у городских властей на эту территории были проще и понятнее – сделать новый каток вместо старого, владельцы которого перестали аккуратно вносить арендную плату, за что с ними и расторгли контракт. Однако, видимо, реальные коньки сейчас менее ценны, чем киберспорт.