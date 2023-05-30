Воронежский «Буран» пополнил обладатель Кубка Петрова-2018

Кирилл Кремзер. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Защитник Кирилл Кремзер проведет сезон-2023/24 в воронежском «Буране». Воспитанник орского хоккея известен своим выступлением за родной «Южный Урал», ижевскую «Ижсталь», питерское «Динамо» и тюменский «Рубин». В прошлой кампании за «Рубин» Кирилл сыграл 51 матч и набрал 19 очков (6+13) по системе «гол+пас». Кремзер завоевывал Кубок Владимира Петрова (2018 год), выигрывал регулярный чемпионат ВХЛ (2017/18), дважды становился серебряным призером ВХЛ (2014/15, 2021/22).

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