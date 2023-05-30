Медики рассказали о наиболее распространенных видах рака в Воронежской области

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Каждая шестая смерть в мире вызвана раком. Ежегодно онкологию выявляют более чем у 14 миллионов человек. Через десять лет эта цифра может вырасти до 21-го. А умирают от злокачественных новообразований около девяти миллионов пациентов каждые 12 месяцев.

Аналогичная тенденция прослеживается и в России. Более 600 тысяч случаев ежегодно регистрируется в нашей стране. Около 270 тысяч человек умирают от онкологических заболевания. Но рост пациентов связан не столько с резким увеличением количества раковых опухолей, сколько с улучшением диагностики. Все чаще в больницах и поликлиниках стали применять ранний скрининг, то есть обнаружение онкопатологий на начальных стадиях.

РЕЙТИНГ «ЛИДЕРОВ»

Самой распространенной локализацией злокачественного новообразования в Воронежской области на протяжении многих лет является кожа. Как рассказали в областном онкодиспансере, в структуре общей заболеваемости она составляет около 20%. Причем у женщин рак кожи встречается в полтора раза чаще, чем у мужчин. К счастью, этот вид онкологии довольно эффективно лечится. Выздоровление возможно в 92-98% случаев.

Следом по выявляемости в регионе идет рак молочной железы – более одной тысячи случаев в год, а замыкает тройку «лидеров» рак легких – чуть меньше 1 тысячи. Кроме того, довольно высокие уровни заболеваемости при раке толстой кишки и женских половых органов. Большой темп прироста у рака предстательной железы.

БОЛЕЗНЬ ПОЖИЛЫХ

Как отмечают специалисты, выявляемость опухолей зависит от пола. У женщин явным «лидером» на протяжении многих лет является рак молочной железы с выраженной тенденцией к росту. Следом идут новообразования кожи, половых органов, толстой кишки. У мужчин в структуре заболеваемости преобладают опухоли предстательной железы (1 место), а также рак легких и кожи.

Рак – это, прежде всего, болезнь пожилых людей. Среди молодых он встречается относительно редко. Максимальное число заболевших в нашем регионе регистрируется в возрасте от 60 до 75 лет. С ростом средней продолжительности жизни населения предполагается увеличение числа заболевших онкологией.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение».