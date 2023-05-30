Больше двух тысяч жителей Воронежской области посетили кабинет отказа от курения

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Воронежской области работают 11 кабинетов отказа от курения. С начала года за помощью обратилось 2 265 человек: 1 738 – мужчин, 527 - женщин. После консультаций и лечения бросили курить 296 жителей региона. По данным облздрава, чаще всего приходят граждане в возрасте 18-39 лет. В кабинетах отказа от курения трудятся штатные психологи. При необходимости, для оказания медицинской помощи, к процессу привлекают узких специалистов.

Курение имеет системное негативное влияние на организм. Оно может привести к большому количеству проблем со здоровьем. Сигареты провоцируют онкологические заболевания, а именно рак легких, приводят к закупорке сосудов. Нередко случаются инсульты и инфаркты.

Не стоит забывать и об эстетических последствиях. От курения желтеют и портятся зубы. Повреждаются десны, из-за чего пища плохо пережевывается, и возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Общее состояние иммунитета тоже ухудшается. Если обычной простудой заболеет ведущий здоровый образ жизни 30-летний парень, то на восстановление уйдет максимум неделя. Если заболеет ровесник-курильщик, то срок болезни стоит умножать на два.

Список адресов кабинетов отказа от курения в Воронеже:

- ул. Чайковского, 8. Тел. 255-58-24.

- пер. Ботанический, 47. Тел. 221-06-08.

- ул. Машиностроителей, 13Б. Тел. 221-06-08.

- ул. Генерала Лизюкова, 24. Тел. 212-60-63.

- ул. Маршака, 1. Тел. 212-58-47.

- ул. Красноармейская, 19. Тел. 202-10-52 (доб. 2).

- ул. Арзамасская, 4. Тел. 249-63-62.

- ул. Остужева, 1. Тел. 223-14-13.

В районах области:

- Борисоглебск, ул. Свободы, 206. Тел. 8-473-543-04-29.

- Лиски, ул. Сеченова, 24. Тел. 8-473-914-00-23.

- Россошь, ул. Белинского, 27. Тел. 8-473-962-29-10.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».