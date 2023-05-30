В Воронеже вспыхнула хлебная база на левом берегу

Пожарные машины на месте возгорания на улице Туполева. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Жителей Левобережного района встревожило скопление пожарных машин у складских помещений на улице Туполева, 5а. Оказалось, что там загорелась хлебная база. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров между двумя зернохранилищами. В ликвидации пожара участвовали 76 сотрудников МЧС, приехавших на 23 машинах.

О возгорании в дежурную часть МЧС сообщили в 12.05. Пожар ликвидировали в 13.21. В складском помещении размером 50х20 метров огонь повредил оборудование. Пострадавших на пожаре не было.

Напомним, в ночь на 25 мая в Нововоронеже горел цех производственной фирмы. В нем рухнула крыша по всей площади, пострадавших не было.