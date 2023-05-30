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НовостиПроисшествия30 мая 2023 12:13

В Воронеже вспыхнула хлебная база на левом берегу

Пламя повредило оборудование, пострадавших нет
Юрий КОЗЛОВ
Пожарные машины на месте возгорания на улице Туполева.

Пожарные машины на месте возгорания на улице Туполева.

Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Жителей Левобережного района встревожило скопление пожарных машин у складских помещений на улице Туполева, 5а. Оказалось, что там загорелась хлебная база. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров между двумя зернохранилищами. В ликвидации пожара участвовали 76 сотрудников МЧС, приехавших на 23 машинах.

О возгорании в дежурную часть МЧС сообщили в 12.05. Пожар ликвидировали в 13.21. В складском помещении размером 50х20 метров огонь повредил оборудование. Пострадавших на пожаре не было.

Напомним, в ночь на 25 мая в Нововоронеже горел цех производственной фирмы. В нем рухнула крыша по всей площади, пострадавших не было.