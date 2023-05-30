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НовостиПроисшествия30 мая 2023 11:58

Воронежский электрик отдал аферистам почти четыре миллиона рублей

Он пытался обезопасить свой счет
Алексей СЕРГУНИН
Всего за 29 мая на территории региона зарегистрированы 14 сообщений о хищениях денег. Общий ущерб составил более восьми миллионов рублей.

Всего за 29 мая на территории региона зарегистрированы 14 сообщений о хищениях денег. Общий ущерб составил более восьми миллионов рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОП № 4 УМВД России по Воронежу обратился 51-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

На протяжении шести суток ему на мобильный телефон звонили неизвестные. Представившись сотрудником службы безопасности банка, аферист сказал, что мошенники пытаются оформить кредит на имя потерпевшего. Чтобы обезопасить свой счет доверчивому воронежцу посоветовали не только перевести свои накопления, но и оформить кредит.

В итоге наш земляк, работающий электриком в медучреждении, перевел на «спецсчет» три миллиона 950 тысяч рублей, из которых 1,95 миллиона – кредитные средства. Всего за 29 мая на территории региона зарегистрированы 14 сообщений о хищениях денег. Общий ущерб составил более восьми миллионов рублей.

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