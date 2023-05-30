В Воронежской области в начале лета похолодает до +7 градусов

Загорать на пляжах пока рановато. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики предупредили жителей Воронежской области о двух подряд холодных ночах. Причем они совпадут с календарным началом лета. Метеорологи предполагают, что в ночь на 1 и 2 июня температура в некоторых районах может опуститься до +7 градусов. Всем выезжающим в темное время суток или работающим в ночную смену нужно иметь это в виду и прихватить с собой теплую одежду. Хорошо еще, что дождей не обещают. Днем температура будет нормальной летней – не ниже +23 градусов.

Что же касается Воронежа, то в ночь на среду, 31 мая, вместо северного ветра подует северо-западный. Будет облачно при +12 градусах. Днем солнце так и не выглянет, но потеплеет до +23.

В четверг, 1 июня, ночью луна будет показываться сквозь облака при +10 градусах. Днем из-за туч покажется солнце. Температура поднимется до +22.

В ночь на пятницу, 2 июня, подует юго-западный ветер. Ночь при переменной облачности будет еще холодной - +11. Зато днем пробившееся сквозь тучи солнце поднимет столбик термометра до +25.

В субботу, 3 июня, будет облачно при +14 градусах. Днем выглянет солнце, при этом возможен небольшой дождь. Будет тепло – около +23 градусов.