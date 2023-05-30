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НовостиОбщество30 мая 2023 10:09

В Воронеже ветхие дома бывшего военного городка перешли в собственность городской администрации

Теперь там могут провести капремонт или переселить оттуда жителей и снести старое жилье
Олег КУЗНЕЦОВ
Переход зданий в собственность администрации Воронежа должен помочь решить проблемы жителей бывшего военного городка.

Переход зданий в собственность администрации Воронежа должен помочь решить проблемы жителей бывшего военного городка.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Шесть ветхих домов в микрорайоне Никольское, расположенные по адресам: улица Ратная, 1, 2, 3, 4, 6, 7, перешли из федеральной в муниципальную собственность. Это здание бывшего военного городка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.

Приказ о передаче домов подписал заместитель министра обороны Тимур Иванов. Нужно еще около месяца для акта приема-передачи. Но это для жителей домов уже не так принципиально. Главное – что их проблема скоро должна разрешиться.

Дело в том, что городские власти, которые в принципе были не против навести порядок с этими домами, то есть провести там капремонт или снести их, предварительно расселив людей в новое жилье, не имели юридической возможности ничего сделать. Теперь же после соблюдения всех законных формальностей проблему обитателей бывшего военного городка должны постепенно решить.