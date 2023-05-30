В центре Воронежа автоледи на «Киа» сбила двух 16-летних парней на самокатах

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 29 мая, в Воронеже примерно в 17:00 33-летняя местная жительница, находясь за рулем «КИА Сид», ехала по улице Чайковского со стороны улицы Кольцовской в направлении улицы Фридриха Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. У дома № 18 по улице Студенческой она наехала на двух 16-летних парней. Юноши пересекали дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, нарушив п. 24.8 ПДД РФ.

В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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