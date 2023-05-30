Два игрока воронежского «Факела» попали в символическую сборную 29 тура РПЛ

Для Игоря это второе попадание в ТОП-11, для Романа – третье. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Аналитики телеканала «МАТЧ Премьер» определили символическую сборную 29-го тура футбольной Премьер-лиги. В нее вошли сразу два игрока воронежского «Факела». Это защитник Игорь Калинин и хавбек Роман Акбашев. Для Игоря это второе попадание в ТОП-11, для Романа – третье.

Напомним, что в 29-м туре наши земляки на своем поле переиграли самарские «Крылья Советов» (2:1). Завершат воронежцы чемпионат 3 июня в Санкт-Петербурге матчем с местным «Зенитом». Начало в 17:00.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, игрок «Факела» помог сборной России победить «Насьональ» на Кубке БРИКС.