Игрок воронежского «Факела» помог сборной России победить бразильский «Насьональ» на Кубке БРИКС

Андрей Ивлев. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

В Бразилии проходит Кубок БРИКС по футболу. Цвета сборной России (до 17 лет) защищает игрок «молодежки» воронежского «Факела» Андрей Ивлев. В первом матче против «Фламенго» (2:0) Андрей поучаствовал в одной из голевых атак. А вот накануне, 29 мая, внес более солидный вклад в победу над «Насьоналем» (7:0). В активе Ивлева гол и результативная передача. Теперь 31 мая сборная России сыграет в Сан-Паулу с бразильским «Коринтиансом».

Напомним, что 16-летний атакующий полузащитник перешел из системы московского «Спартака» в молодежку «Факела» в феврале этого года.