В Воронежской области при столкновении легковушек пострадали четыре человека

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, 29 мая примерно в 20:40 в Боброве у дома №157 по улице Гагарина 55-летний водитель «Лады Гранты» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Ладой Приорой», за рулем которой находился 19-летний автомобилист, двигавшийся по главной дороге. Об этом сообщает телеграм-канал региональной полиции.

В результате ДТП пассажиры «Приоры», двое юношей, 18 и 19 лет, а также две девушки, 15 и 18 лет, получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.