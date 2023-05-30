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НовостиНа здоровье30 мая 2023 6:19

Каждый пятый воронежец страдает от ожирения

К такому выводу пришли сотрудники регионального депздрава
Алексей СЕРГУНИН

В департаменте здравоохранения Воронежской области подвели итоги диспансеризации, проведенной за первые четыре месяца текущего года. В список наиболее часто встречаемых причин развития хронических неинфекционных заболеваний у жителей нашего региона вошли:

- нерациональное питание (23,5%),

- избыточная масса тела (21,3%),

- низкая физическая активность (20,5%),

- повышенный уровень общего холестерина в крови (14,6%).

В облздраве отметили, что все эти факторы риска выявляются у большинства жителей региона традиционно. Важно помнить, что чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Бесплатно пройти диспансеризацию можно в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Со списком этих организаций, можно ознакомиться на сайте облздрава.