Каждый пятый воронежец страдает от ожирения

В департаменте здравоохранения Воронежской области подвели итоги диспансеризации, проведенной за первые четыре месяца текущего года. В список наиболее часто встречаемых причин развития хронических неинфекционных заболеваний у жителей нашего региона вошли:

- нерациональное питание (23,5%),

- избыточная масса тела (21,3%),

- низкая физическая активность (20,5%),

- повышенный уровень общего холестерина в крови (14,6%).

В облздраве отметили, что все эти факторы риска выявляются у большинства жителей региона традиционно. Важно помнить, что чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Бесплатно пройти диспансеризацию можно в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Со списком этих организаций, можно ознакомиться на сайте облздрава.