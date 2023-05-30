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НовостиПроисшествия30 мая 2023 5:39

Воронежский бизнесмен пытался подкупить белгородского чиновника

В момент передачи денег подозреваемого задержали сотрудники УФСБ
Алексей СЕРГУНИН
При помощи 200 тысяч рублей воронежец хотел получить на контракт на более чем 35 миллионов.

При помощи 200 тысяч рублей воронежец хотел получить на контракт на более чем 35 миллионов.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Воронежской области по ч.3 ст. 30, п.п. «а, б» ч.4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и иных неустановленных лиц. Об этом сообщает пресс-служба белгородского Следкома.

В прошлом месяце в бюджетную смету департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа были добавлены свыше 35 миллионов рублей на приобретение жилых помещений для детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов, в связи с чем проведена аукционная процедура.

Воронежец попытался заранее обеспечить победу на торгах. Для этого он решил передать 200 тысяч рублей чиновнику из администрации Старооскольского городского округа. В момент дачи взятки фигуранта с поличным задержали сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. Расследование уголовного дела продолжается.