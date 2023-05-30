Воронежский бизнесмен пытался подкупить белгородского чиновника

При помощи 200 тысяч рублей воронежец хотел получить на контракт на более чем 35 миллионов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Воронежской области по ч.3 ст. 30, п.п. «а, б» ч.4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и иных неустановленных лиц. Об этом сообщает пресс-служба белгородского Следкома.

В прошлом месяце в бюджетную смету департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа были добавлены свыше 35 миллионов рублей на приобретение жилых помещений для детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов, в связи с чем проведена аукционная процедура.

Воронежец попытался заранее обеспечить победу на торгах. Для этого он решил передать 200 тысяч рублей чиновнику из администрации Старооскольского городского округа. В момент дачи взятки фигуранта с поличным задержали сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. Расследование уголовного дела продолжается.