В Воронежской области братья до смерти избили знакомого

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Воронежский Следком завершил расследование уголовного дела по п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователи установили, что в ночь с 14 на 15 июня 2022 года 34-летний мужчина в Новохоперске при помощи деревянного бруса сломал челюсть своему 33-летнему знакомому. Затем подозреваемый вместе с 25-летним родным братом ударом бруса повалил 55-летнего знакомого на землю. После чего злоумышленники руками и ногами избили потерпевшего, из-за чего тот через несколько дней умер.

После психолого-психиатрической судебной экспертизы 25-летнего мужчину признали невменяемым, и уголовное дело в отношении него, выделенное в отдельное производство, направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

- На предварительном следствии 34-летний воронежец свою вину не признал. Тем не менее, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - сообщил руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Дмитрий Колякин.