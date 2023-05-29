Воронежцы пустят венок по Усманке на фестивале «На Троицу»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

3 и 4 июня в Воронежской области пройдет фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу», в этом году - в 24-й раз. В Новой Усмани соберутся мастера народных промыслов, артисты-фольклористы и флористы.

3 июня с 12.00 на набережной «Березки» развернется флористический марафон «Усмань цветущая». Здесь пройдет выставка крупноформатных цветочных композиций, ярмарка саженцев, профессиональный конкурс ведущих флористов, мастер-класс по топиарному искусству, конкурс цветочных шляпок и колясок.

В 18.00 в «Березках» откроется фольклорный фестиваль «На Троицу» выступлением оркестра народных инструментов Воронежского института искусств на понтонной сцене на Усманке.

4 июня территории парка развернутся подворья сельских поселений, в 11.30 состоится троицкое шествие, большой хоровод, обряд спуска на воду троицкого венка. Затем участники фестиваля из Воронежа, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Белгорода, Луганской Народной Республики представят на открытой сцене свои творческие номера. Пройдет дегустация каш по старинным рецептам. Умельцы проведут мастер-классы.