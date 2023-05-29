В Воронеже к середине июня уберут турбокольцо на месте строительства Остужевской развязки

фото мэрии Воронежа

В Воронеже к 15 июня должны убрать турбокольцо на Остужевской развязке. После этого момента собираются запустить большое кольцо, об этом сообщили 29 мая на планерке в мэрии. Сейчас как раз идут работы по переключению инфраструктуры на работу новой схемы движения.

Воронежцев планируют заранее проинформировать об изменениях порядка проезда кольца на Остужевской развязке, чтобы не возникло проблем с началом запуска.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, готовность второго путепровода через железнодорожные пути на улице Остужева составляет около 50 процентов. Сейчас там выполняется монтаж балок пролетных строений, устройство арматурного каркаса, деформационных швов и подходов к путепроводу.