Воронежцев предупредили об изменении расписания трех электричек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В первый месяц лета изменится расписание трех воронежских электричек. Движение пригородных поездов скорректируют с 10 по 17 июня в связи с ремонтными работами, сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Итак, изменится расписание электрички №6338 «Графская - Воронеж-1/ о.п. Плехановская» отправлением 13, 14, 15 июня, №6338 «Графская - Воронеж-1» - 16 июня, №6340 «Грязи-Воронежские - Воронеж-1» отправлением 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 июня. По данным компании, отклонение от графика составит от 2 до 19 минут.