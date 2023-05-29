В Воронеже поймали рецидивиста, вытащившего вещи из «Порш Кайена»

Беспечный владелец автомобиля премиум класса мог лишиться вещей на 150 тысяч рублей, но полицейские поймали вора. Личные вещи 53-летнего хозяина похитил неизвестный из «Порш Кайена», припаркованного во дворе многоквартирного дома по Московскому проспекту.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 33-летний рецидивист. Когда его задержали, он признался, что возвращаясь из питейного заведения, увидел приоткрытую дверцу стоявшего авто, проник в салон, похитил находящиеся там вещи и оставил их у своего знакомого. Ему придется ответить за кражу.

- По факту кражи пистолета «Хорхе» сотрудники полиции провели экспертизу, которая подтвердила, что он является огнестрельным оружием с диаметром канала ствола 7.0 мм, изготовили его самодельным способом, путем замены ствола. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.