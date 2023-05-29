В Воронежской области за неделю выявили на 30% меньше случаев коронавируса

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За неделю с 22 по 28 мая в Воронежской области зарегистрировали 279 случаев COVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это на 30% ниже уровня заболеваемости предыдущей недели (с 15 по 21 мая в Воронежской области выявили 400 случаев коронавируса).

Несмотря на благостную статистику и отмену большей части ограничений, санитарные врачи напоминают, что риски распространения COVID-19 сохраняются, поэтому чаще мойте руки, носите маски в местах массового скопления людей, а заболев, обращайтесь к врачу, а не занимайтесь самолечением.