Умерла старейшая сотрудница факультета философии и психологии ВГУ

Лидии Шаповаловой было 76 лет, фото ВГУ.

Печальная весть пришла из Воронежского университета. 26 мая скончалась Лидия Шаповалова - старейший сотрудник факультета философии и психологии ВГУ, ей было 76 лет.

- Более сорока лет Лидия Васильевна была бессменным методистом общеуниверситетской кафедры философии. Коллеги и сотрудники с теплотой вспоминают ее неизменную доброжелательность, профессионализм и оптимизм, умение поддержать, искреннюю вовлеченность в жизнь кафедры и факультета, - отметили в некрологе сотрудники университета.

Похоронили Лидию Шаповалову 29 мая на Лесном кладбище на ул. 9 Января.