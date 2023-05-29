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НовостиОбщество29 мая 2023 13:09

Умерла старейшая сотрудница факультета философии и психологии ВГУ

Лидии Шаповаловой было 76 лет
Ярослав ИВАНОВ
Лидии Шаповаловой было 76 лет, фото ВГУ.

Лидии Шаповаловой было 76 лет, фото ВГУ.

Печальная весть пришла из Воронежского университета. 26 мая скончалась Лидия Шаповалова - старейший сотрудник факультета философии и психологии ВГУ, ей было 76 лет.

- Более сорока лет Лидия Васильевна была бессменным методистом общеуниверситетской кафедры философии. Коллеги и сотрудники с теплотой вспоминают ее неизменную доброжелательность, профессионализм и оптимизм, умение поддержать, искреннюю вовлеченность в жизнь кафедры и факультета, - отметили в некрологе сотрудники университета.

Похоронили Лидию Шаповалову 29 мая на Лесном кладбище на ул. 9 Января.