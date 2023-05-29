Воронежская пенсионерка после звонка «из полиции» лишилась 870 тыс рублей

82-летняя жительница Ленинского района Воронежа только спустя несколько дней узнала, что стала жертвой дистанционных аферистов. 24 мая женщине позвонил неизвестный, представился работником правоохранительных органов и сообщил о хакерской атаке на ее лицевой счет. Мужчина рекомендовал осуществить несколько операций для защиты средств – якобы сохранить сбережения можно, переведя накопления на так называемые «безопасные» счета. Пенсионерка провела все операции, перечислив на счета мошенников 870 тысяч рублей. Спустя несколько дней она рассказала об этом случае родственнику, он и просветил женщину, что она стала жертвой мошенников.

За 28 мая в полицию заявления на мошенников написали пять жителей Воронежской области, в общей сложности они лишились около одного миллиона рублей.