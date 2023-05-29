Энтомологи выявили скопление клещей в лесах под Воронежем

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С начала 2023 года к врачам обратились уже 739 жителей Воронежской области, пострадавших от укусов клещей. Эпидемиологи напоминают, что распространенные в нашем регионе иксодовые клещи являются переносчиками клещевых боррелиозов (ИКБ), туляремии, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) и лихорадки КУ.

Защитой от этих болезней служит профилактика присасывания паразитов. К ее мерам носится обработки территорий отдыха людей против клещей (акарицидные обработки), борьба с грызунами, ликвидация свалок и зарослей кустарников.

По данным управления Росотребнадзора по Воронежской области, на 29 мая проведены обработки в местах массового пребывания и отдыха населения на 794,44 га. При энтомологическом обследовании территорий с целью определения эффективности обработок установлена 100% их эффективность (клещи на обработанных территориях не обнаружены).

Однако горожане все еще могут подвергнуться нападению клещей в окрестностях города. Обследование выявило обильное скопление клещей на территориях Воронежской Нагорной Дубравы (в окрестностях СОК «Олимпик» и «Большой Воронежской экологической тропы»), а так же в окрестностях леса у поселка Сомово.