Воронежская область на 35-м месте в стране по уровню благосостояния семей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская область оказалась на 35 месте (из 85 возможных) по уровню благосостояния семей в стране. Рейтинг составлялся по данным Росстата за 2022 год РИА Рейтинг. Для семьи из двух взрослых и двух детей рассчитывался потенциально возможный остаток средств путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания регионального прожиточного минимума, с учетом величины потребительской корзины региона.

В Воронежской области показатель равен 30 746 рублей.

По итогам 2022 года рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ (после минимальных расходов в семье с двумя детьми здесь остается 118 тысяч рублей), за ним идут Москва, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Последние строчки с минусовыми значениями занимают Ингушетия и Кабардино-Балкария.