Воронежские программисты завоевали два кубка на международном спортивном фестивале

Воронежские программисты – одни из самых крутых в России! Фото: с портала правительства Воронежской области.

Воронежские студенты отлично выступили на международном фестивале по спортивному программированию «Код Мира», проходившем в Грозном в спорткомплексе «Олимпийск». В нем участвовали 350 специалистов по электронным технологиям из 11 стран.

Команда студентов Воронежского государственного университета (ВГУ) стала призером в двух видах соревнований.

В первый день турнира второе место в алгоритмическом программировании заняли Юлия Шишко, Максим Новоточинов и Никита Бережнов. Они незначительно уступили по числу баллов лишь спортсменам из Московского физико-технического института (МФТИ).

Затем к команде присоединились Александр Антонов и Никита Морозов для участия в двухдневном соревновании по продуктовому программированию. Студенты разрабатывали мобильное приложение для размещения и продажи фермерских продуктов, позволяющее совершать покупки онлайн. Итог – еще одно второе место. Победили в этом виде соревнований хозяева турнира – команда из Чечни.

Великолепную воронежскую пятерку готовил к соревнованиям старший преподаватель кафедры программирования и информационных технологий факультета компьютерных наук ВГУ Дмитрий Саломатин. Он по праву может разделить успех со своими подопечными.

Кубки и призы воронежским спортсменам-программистам вручил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин.