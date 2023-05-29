Воронежцам покажут монеты с героями мультиков

фото ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

В Никитинской библиотеке ко Дню защиты детей приурочили фотовыставку памятных монет, которые посвящены героям сказок и мультфильмов.

Проект представит увеличенные изображения монет с известными персонажами культовых мультиков - Незнайкой и Винни-Пухом, Умкой, Чебурашкой с Крокодилом Геной, Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», Барбоскиным. И расскажет о писателях, поэтах и художниках, создавших знакомые каждому образы.

Выставка будет работать в фойе 1 этажа Никитинской библиотеки с 29 мая по 5 июня. Вход свободный.

1 июня в 10.45 пройдет экскурсия, на которой можно узнать подробнее об истории памятных монет, которые в разные годы выпускал Банк России.