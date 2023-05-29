Житель Воронежской области избил собутыльника табуреткой и разводным ключом

В Воронежской области будут судить 38-летнего жителя Калачеевского района, который избил товарища до такой степени, что врачи квалифицировали травмы как вред здоровью средней тяжести.

Инцидент произошел в марте 2023 года. 38-летний калачеевец выпивал со знакомым в хозяйственной постройке. Они поругались, тогда фигурант ударил собутыльника по лицу. Но этого ему показалось мало, он взял со стеллажа разводной газовый ключ и снова ударил оппонента по голове. А потом схватил деревянный табурет и еще два ударил потерпевшего.

Уголовное дело передали в Калачеевский райсуд.