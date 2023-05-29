Житель Воронежской области устроил плантацию конопли в лесу

На "плантации" насчитали 24 куста, фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

Полицейские Каширского района получили оперативную информацию о выращивании в лесном массиве вблизи села Олень-Колодезь конопли. В ходе выезда оперативники обнаружили поляну в полутора километрах от кромки леса, на которой неизвестные лица занимаются культивированием наркосодержащего растения.

Всего на «плантации» насчитали 24 куста запрещенного растения, которые были укрыты полиэтиленовой пленкой.

- Каждое растение было высажено в отдельную лунку и щедро удобрено. Сотрудники полиции установили наблюдение за поляной с запрещенными растениями и через несколько дней задержали злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Однажды к «плантации» подъехал мужчина на автомобиле и тал доставать пластиковые бутылки с водой, чтобы полить растения. За этим занятием его и задержали полицейские.

Подозреваемым оказался 28-летний местный житель, который проживал в нескольких километрах от лесного массива. Он сообщил, что выращивал коноплю с целью личного употребления.

Подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.