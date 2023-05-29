Под Воронежем 18 пожарных потушили производственный цех

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Горячая ночь выдалась для пожарных в Новой Усмани. Сначала огнеборцев вызвали тушить производственный цех. Сообщение о возгорании пришло 29 мая на пульт дежурного МЧС в 1.58. На улице Дорожной, 3а, загорелось помещение площадью 100 кв.метров. 18 огнеборцев на пяти машинах боролись с пожаром до 3.10. В результате сгорела фанера на площади 70 кв.м. Никто не пострадал.

А в 2.27 спасателей вызвали тушить баню в селе Рождественская Хава. Две пожарных машины справились с огнем к 3.05. Баня сгорела, никто не пострадал.

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