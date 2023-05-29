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НовостиЗвезды29 мая 2023 10:51

Объявили лучшего культработника Воронежской области

Победителем стала худрук Межпоселенческого центра досуга Новоусманского района
Ярослав ИВАНОВ
фото ВОЦНТиК.

фото ВОЦНТиК.

Объявили лауреатов восьмого конкурса «Лучший культработник Воронежской области». Победителей наградили 27 мая в культурно-досуговом центре Таловского района.

Заключительный этап конкурса профессионального мастерства собрал финалистов из пяти районов области. На этот раз за звание «Лучшего работника культуры» боролись участники из Бобровского, Грибановского, Семилукского, Нижнедевицкого и Новоусманского районов. Среди них - люди самых разных профессий - от хормейстера до звукооператора. В финале участники показали свою индивидуальность, творческие находки и креативные идеи.

По итогам конкурсных заданий победителем стала Светлана Цуканова - художественный руководитель Межпоселенческого центра досуга Новоусманского района.