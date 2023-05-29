Объявили лучшего культработника Воронежской области

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Объявили лауреатов восьмого конкурса «Лучший культработник Воронежской области». Победителей наградили 27 мая в культурно-досуговом центре Таловского района.

Заключительный этап конкурса профессионального мастерства собрал финалистов из пяти районов области. На этот раз за звание «Лучшего работника культуры» боролись участники из Бобровского, Грибановского, Семилукского, Нижнедевицкого и Новоусманского районов. Среди них - люди самых разных профессий - от хормейстера до звукооператора. В финале участники показали свою индивидуальность, творческие находки и креативные идеи.

По итогам конкурсных заданий победителем стала Светлана Цуканова - художественный руководитель Межпоселенческого центра досуга Новоусманского района.