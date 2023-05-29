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НовостиОбщество29 мая 2023 10:20

Мальчика, которому в центре Воронежа другой подросток проломил череп, выписали из больницы

Сейчас он чувствует себя нормально
Юрий КОЗЛОВ
Мальчик после нападения агрессивного незнакомца пролежал в больнице около месяца.

Мальчик после нападения агрессивного незнакомца пролежал в больнице около месяца.

Фото: Олег ЗОЛОТО

14-летнего мальчика, ставшего жертвой нападения на проспекте Революции 23 апреля, выписали из больницы. Подросток после тяжелой травмы пошел на поправку и сейчас чувствует себя нормально. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, 23 апреля мальчик гулял на проспекте Революции. На него напал 16-летний подросток, с которым он ранее не был знаком. После удара хулигана школьник упал головой на тротуарную плитку и получил перелом черепа. Агрессивного подростка отправили под домашний арест, где он пробудет, как минимум, до 24 июня.