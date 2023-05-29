В Воронежской области мать, убившую двух своих маленьких сыновей, ограничили в правах на третьего ребенка

Сошедших с ума сестру и брата сейчас лечат психиатры. Фото: из соцсетей фигурантов дела.

Жительницу Терновки Веронику Т., которая вместе со своим братом убила двух своих маленьких сыновей, ограничили в правах на третьего ребенка. Он чудом выжил, спрятавшись в шкафу. Психически ненормальная женщина, даже если вылечится, уже не будет иметь права воспитывать этого ребенка. Права, оставленные ей, скорее можно назвать обязанностями. Если Вероника Т. выздоровеет, она будет обязана платить алименты. Об этом рассказал «КП-Воронеж» прокурор Терновского района Валерий Маринкин.

Напомним, жуткая расправа над детьми произошла 21 апреля 2022 года. Пьяные брат и сестра, Вероника и Константин Т. утопили 7-летнего мальчика в ванной, а его 8-летнего брата убили ударом молотком по голове. Третьего ребенка, спрятавшегося в шкафу, после всей этой жути забрал родной отец, который после ухода от Вероники создал себе другую семью. Мужчина уверен, что бывшая жена жила с братом как пара. Впоследствии стали известны шокирующие подробности двойного убийства. Оказалось, что брат и сестра съели мозги одного из убитых детей. Очевидно, что такое могли сделать только психически ненормальные. Поэтому в суде отправили убийц детей не в колонию, а на принудительное лечение.