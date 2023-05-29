Житель Воронежской области взял автокредит по поддельным документам

Задержали 38-летнего жителя Каширского района за мошенничество в сфере кредитования. Инцидент произошел в конце лета 2021 года. В Воронеже в полицию обратился представитель банка с сообщением о мошенничестве: один из клиентов предоставил в организацию документы, на основании которых оформил в собственность транспортное средство, - они вызвали сомнения в подлинности.

Подозреваемый скрывался в арендованных квартирах, но его задержали. Как выяснилия оперативники, мужчина предоставив в банк документы, содержащие недостоверные сведения о его трудоустройстве и платежеспособности, оформил автокредит на 2,2 млн рублей. Приобрел таким образом автомобиль «Тойота Камри», потом продал машину третьему лицу, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.