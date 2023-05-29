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НовостиОбщество29 мая 2023 9:32

В школах Воронежа устанавливают современные светильники

Недавно новое освещение появилось в школе №12
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

На территории воронежских школ проводят реконструкцию наружного освещения. Работы проходят в рамках муниципально-частного партнерства за счет внебюджетных средств.

Один из недавно реализованных проектов – замена светильников в школе № 12. Монтаж оборудования провели специалисты МКП «Воронежгорсвет». А на очереди - реконструкция наружного освещения на территории «Воронежской православной гимназии во имя святителя Митрофана Воронежского».

- Управа Ленинского района приветствует любое участие предпринимателей в совершенствовании городской инфраструктуры. Благодаря таким компаниям, нам удается существенно увеличить объемы благоустройства и расширить спектр созидательных процессов. Призываем представителей социально ответственного бизнеса смелее включаться в реализацию подобных программ, - отметил глава Ленинского района Сергей Ситников.