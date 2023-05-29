Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2023 8:34

В Воронеже подросток угнал машину, чтобы похвалиться перед товарищами

Юному угонщику грозит пять лет лишения свободы
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

34-летняя жительница Воронежа сообщила в полицию об угоне автомобиля ВАЗ-21114, который был припаркован ночью на улице Баррикадной. Как выяснили полицейские, в открытую дверь машины проник 14-летний подросток.

- Соединив провода зажигания, запустил двигатель, покатался и оставил автомобиль недалеко от места происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Поводом к совершению преступления стало желание покрасоваться перед товарищами. Теперь на угонщика завели уголовное дело, которое может обернуться лишением свободы на срок до пяти лет.