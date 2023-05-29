В Воронеже из-за готовящейся на плите еды загорелась квартира

кадр с видео. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В воскресенье. 28 мая, пожар случился в доме № 142Б на улице Шишкова. Хозяева квартиры забыли на плите готовящуюся еду и ушли гулять. В результате загорелась кухня.

Пожарных на место ЧП вызвали в 20.54. С огнем приехали бороться 12 сотрудников МЧС. Им пришлось забираться в горевшую квартиру по лестнице. Впрочем, эвакуировать людей из многоэтажного дома не пришлось, так как пламя было не очень сильным, да и дым шел относительно небольшой. Пострадавших на пожаре не было.

Напомним, 27 мая около 1.45 загорелся жилой дом в селе Большие Ясырки Аннинского района. На пожаре пострадал 57-летний мужчина.