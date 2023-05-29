Четыре жителя Владимирской области пострадали в ДТП под Воронежем

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Около 5.30 в воскресенье на автодороге «Дон» на территории Новоусманского района автомобиль «Тойота РАВ4» под управлением 44-летней жительницы Владимирской области попал в аварию. По предварительным данным полиции, водитель не справилась с управлением, в результате машина выехала на обочину и опрокинулась в кювет.

- В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажиры, 48 и 47-летние женщины, а также 41-летний мужчина, все жители Владимирской области, попали в больницу с травмами.

По факту аварии организовали проверку.