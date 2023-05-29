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НовостиОбщество29 мая 2023 7:48

В Советском районе Воронежа 30 мая отключат воду на трех улицах

Ее не будет на всей Дорожной и в части домов на Космонавтов и Пеше-Стрелецкой
Юрий КОЗЛОВ
Воды на трех улицах Советского района не будет 30 мая с 10.00 до 18.00.

Воды на трех улицах Советского района не будет 30 мая с 10.00 до 18.00.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 30 мая, жителям трех улиц Советского района придется обходиться без воды. Ее не будет с 10.00 до 18.00. Касается это всей улицы Дорожной, домов с 1-го по 10-й на Космонавтов, и трех зданий на Пеше-Стрелецкой: №№ 74, 74А, 88.

В «РВК-Воронеж» пояснили причины отключения воды. Дело в том, что на улице Дорожной специалисты этой коммунальной организации будут проводить плановую замену запорной арматуры диаметром 300 миллиметров.

Жителей домов, попадающих под отключение, призывают не забыть заранее запастись водой.