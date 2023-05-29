Воронежцам показали три варианта памятника педагогам

Вариант Александра Сукманова, фото департамента образования и науки области Фото: Предоставлено

В Год педагога и наставника в Воронеже у института развития образования имени Н. Ф. Бунакова установят памятник, посвященный учителям.

Работа над проектом продолжается с осени прошлого года. Свои идеи на открытый конкурс представили 23 композиции от 21 участника из шести городов. Это Белгород, Воронеж, Златоуст (Челябинская область), Москва, Оренбург и Санкт-Петербург.

На сегодня жюри определило трех лидеров, отобрав их скульптурные композиции:

- Сослан Дзидзоев, г.Москва;

- Александр Сукманов, г.Оренбург;

- Юрий Астапченко, г.Воронеж.