Воронежцев предупредили о возможных заторах на дорогах региона

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Госавтоинспекция предупреждает воронежцев и гостей региона о трудностях проезда на дорогах, которые могут возникнуть 29,30,31 мая 2023 года в связи с проездом крупногабаритного груза. Маршрут транспортировки пройдет по следующим дорогам Воронежской области:

с. Гремячье, → ул. Советская (с. Гремячье) → а/д «Воронеж - Малышево – Гремячье»;

а/д «Воронеж - Луганск» → поворот налево а/д «Воронеж – Луганск» - пгт. Хохольский»;

п. Хохольский: ул. Заводская → а/д «Курск – Борисоглебск» - Хохольский – Репьевка» → выезд на 195-й километр а/д Р-298 «Курск – Воронеж».

Груз также повезут по автодороге «Курск – Воронеж» от 195 км до границы с Курской областью.

В связи с этим возможно возникновение заторов. Госавтоинспекция Воронежской области просит автомобилистов рассчитывать время в пути и при необходимости выбирать пути объезда.