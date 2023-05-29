Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 6:12

На месте снесенного в Воронеже «Полтинника» планируют построить ЖК с 30 этажами

Автор представил архитектурной комисии новый ваиант проекта
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы группы "Союз архитекторов России (Воронеж)" в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы группы "Союз архитекторов России (Воронеж)" в соцсети "Вконтакте"

Фото: Предоставлено

Архитектурная комиссия повторно рассмотрела концепцию жилого комплекса с досуговым центром, который застройщик предлагает построить на месте снесенного ДК 50-летия Октября. Напомним, в новостройке планируется разместить детские секции и кружки, а также музей космонавтики. Рядом оборудуют сквер.

В новом варианте концепции автор проекта учел замечания экспертов. Члены архитектурной комиссии согласовали объемно-планировочное решение территории. Доминантой станет 30-этажное здание в глубине комплекса. А этажность зданий по первой линии улицы Ворошилова снизили с 12-ти до 10-ти этажей.

Теперь концепцию представят на рассмотрение Градостроительного совета, который пройдет в ближайшее время под председательством губернатора Александра Гусева.

После согласования общей концепции проекта будет продолжена разработка фасадов.