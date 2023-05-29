На месте снесенного в Воронеже «Полтинника» планируют построить ЖК с 30 этажами

Фото со страницы группы "Союз архитекторов России (Воронеж)" в соцсети "Вконтакте" Фото: Предоставлено

Архитектурная комиссия повторно рассмотрела концепцию жилого комплекса с досуговым центром, который застройщик предлагает построить на месте снесенного ДК 50-летия Октября. Напомним, в новостройке планируется разместить детские секции и кружки, а также музей космонавтики. Рядом оборудуют сквер.

В новом варианте концепции автор проекта учел замечания экспертов. Члены архитектурной комиссии согласовали объемно-планировочное решение территории. Доминантой станет 30-этажное здание в глубине комплекса. А этажность зданий по первой линии улицы Ворошилова снизили с 12-ти до 10-ти этажей.

Теперь концепцию представят на рассмотрение Градостроительного совета, который пройдет в ближайшее время под председательством губернатора Александра Гусева.

После согласования общей концепции проекта будет продолжена разработка фасадов.